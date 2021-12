Ministerul Sănătății dezminte constatările Curții de Conturi referitor la administrarea vaccinurilor cu termenul expirat

11:00

Juriul AUTOBEST, alcătuit din ziariști din 32 de țări europene, a desemnat modelul Spring al celor de la Dacia drept câștigător al titlului The Best Buy Car of Europe 2022. Juriul a ales Spring ca fiind atât cel mai bun, cât şi cel mai accesibil vehicul din competiție. Este vorba de o premieră, întrucât este pentru prima […]