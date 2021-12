Maib introduce identificarea biometrică 3D Secure pentru a oferi mai multă siguranță la cumpărăturile online

13:40

Așa cum schimbările climatice afectează din ce în ce mai multe domenii ale vieții, un oraș din SUA încearcă să se pregătească pentru furtunile viitoare. New York City desfășoară un proiect de rezistență la climă de dimensiuni uriașe pentru a-l ajuta să evite greșelile trecutului și să se protejeze împotriva modelelor meteorologice ale viitorului. Capitala […] Articolul Ceea ce am văzut în filme devine realitate! New York ridică un zid pentru a combate efectele schimbărilor climatice apare prima dată în Realitatea.md.