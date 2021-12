Ilan Șor către Maia Sandu: Nu încercați răbdarea oamenilor și nu-i faceți să repete scenariul de la 7 aprilie 2009

13:00

Publicaţia Financial Times l-a numit pe Elon Musk ”Persoana anului 2021”, în semn de apreciere pentru munca depusă. Publicaţia Financial Times urmează exemplul revistei Time şi îl numeşte pe Elon Musk, directorul executiv al Tesla Inc, ”Persoana anului 2021”, în semn de apreciere pentru munca depusă la transformarea industriei vehiculelor electrice, potrivit Reuters, scriu jurnaliștii […]