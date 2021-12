Președinta Maia Sandu s-a întâlnit, la Bruxelles, cu prim-miniștrii Finlandei și Belgiei

15:40

Angela Merkel, care a plecat în această săptămână de la conducerea Germaniei după 16 ani de mandate succesive, își scrie memoriile, prin care urmărește 'să-și explice principalele decizii politice', a dezvăluit vineri consiliera sa apropiată, cu care colaborează la acest proiect, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'Cancelara nu vrea să-și povestească toată viața. Vrea să explice [...]