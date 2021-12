După o presiune enormă din partea societății, nu cred că Maia Sandu o va face… (video)

13:20

Alexandr Slusari, susține că a primit mai multe mesaje cu privire la inspectorul Agenției pentru Protecția Consumatorilor, care a fost promovat de CSM la funcția de judecător, iar peste câteva The post Diacov: Se vorbește că și în acest caz rolul principal i-a revenit vestitului combinator Musteață appeared first on Omniapres.