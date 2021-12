(foto) Noapte de foc într-un bloc de la Botanica: Două holuri, cuprinse de flăcări. Printre persoanele evacuate, un minor

08:50

Vicepremierul Andrei Spînu a venit cu explicații la decizia pe construcția liniei Vulcănești-Chișinău. Acesta afirmă că în prima etapă 5 companii au fost excluse, inclusiv cea din România, iar motivul este faptul că nu au completat dosarul de participare. „Din august am informat, ministrul Energiei României. Am avut o discuție la subiect și am zis - asta e procedura, acestea sunt reglementările Băncii Mondiale și din păcate pe cazul companiei din România nu se poate de făcut nimic și asta am transmis”, a spus Spînu, la Secretele Puterii de la Jurnal TV.