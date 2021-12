MĂR: Modificările pe care autoritățile vor să le introducă vor duce la pierderea locurilor de muncă

05:40

Autoritățile din Rusia au recunoscut, marți, că au înțeles greșit cererile formulate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și că încă nu au prezentat documentele necesare pentru autorizarea vaccinurilor lor anti-COVID-19, la un an după lansarea intens mediatizată a vaccinului Sputnik V. „Nu am oferit încă informaţiile care trebuiau furnizate pentru că am avut o […]