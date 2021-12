Concert de colinde românești, la Chișinău

12:40

Târgul de Crăciun din Craiova s-a clasat pe locul al 6-lea în topul celor mai frumoase târguri din Europa, într-un clasament realizat de European Best Destinations, târgul din România devansând oraşe precum Bruxelles, Praga, Moscova sau Manchester. Pe primele locuri s-au situat Budapesta, Viena şi Metz. „Craiova s-a clasat pe locul 6 în topul celor mai frumoase Târguri de Crăciun din Europa, înaintea unor oraşe celebre şi cu o lungă tradiţie în organizarea sărbătorilor de iarnă, precum Bruxelles, Köln, Praga, Bruges, Moscova, Manchester sau Leipzig”, se arată într-un comunicat al Primăriei Craiova. După 10 zile de vot online, site-ul European Best Destination a anunţat, vineri, 10 noiembrie, rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2022. Cu un total de 17.904 voturi, dintre care 72% provenind din afara României – SUA, Marea Britanie, Franţa şi Germania, Craiova a obţinut cel mai bun rezultat ca oraş nou intrat în acest clasament internaţional, din toată istoria acestei competiţii ce datează din 2009. Potrivit comunicatului oficial al organizaţiei European Best Destinations, Târgul de Crăciun de la Craiova a obţinut şi cele mai multe voturi dintre toate destinaţiile româneşti (precum Sibiu sau Cluj-Napoca), ce s-au promovat, în ultimii ani, pe acelaşi site. Primăria Craiova subliniază că acest loc 6 în clasamentul celor mai frumoase pieţe de Crăciun din Europa este cu atât mai onorant, cu cât 173.620 de turişti din 163 de state au votat în această perioadă dintre 21 oraşe candidate, propuse de European Best Destinations. Între Craiova şi Trier din Germania, oraş clasat pe locul 7, este o diferenţă de peste 8.000 de voturi, iar Budapesta – care a câştigat competiţia din acest an – a fost votată de 24.180 de turişti Articolul Târgul de Crăciun din Craiova, în topul celor mai frumoase din Europa apare prima dată în InfoPrut.