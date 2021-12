Andrei Spînu: „BERD este gata să ajute R. Moldova financiar pentru ca să facem rezerve de gaz”

15:40

Chiar dacă e final de an și se apropie sărbătorile de iarnă, noi la AGORA nu ne liniștim. Ne bucurăm să anunțăm că pregătim un produs media nou, cu o „față nouă”, concept și temă cum numai pe cele mai bune canale de YouTube vedeți. În luna noiembrie ni s-a alăturat ideii producătorul și jurnalistul Alex Gurdila, omul care a călătorit un milion și jumătate de km pe continentul American. Așa că am construit echipa, ne-am pornit „pe dealuri” și am filmat primul episod.Toți abonații AGORA, adică cei care ne susțin în cel mai direct mod, au primit deja pe mail noutatea și chiar au putut savura din noul produs.