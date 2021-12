VIDEO// Un nou proiect al Partidului ȘOR pentru pensionari: Medicamente la un preț redus sau chiar GRATUITE

09:20

Momentul mult așteptat a sosit. Află care sunt principalele nominalizări la Globurile de Aur 2022. Acestea au fost anunțate, iar lista completă din acest an a fost făcută publică. La cea de-a 79-a ediție a premiilor acordate de Asociația Presei Străine, lungmetrajele „Belfast”, „The Power of the Dog” și „Succession” au primit cele mai multe […]