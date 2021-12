România: Un ministru și-a dat demisia, după ce s-a aflat că a copiat teza de licență

12:40

Maia Sandu va împlini în aceste zile un an de când este în funcția de președinte al Republicii Moldova. Cu această ocazie, pe pagina sa oficială de Facebook, șefa statului a prezentat un rezumat video al acțiunilor pe care le-a realizat în ultimul an. „În curând se împlinește un an de când, datorită sprijinului și […]