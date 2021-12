Psihologa Stefany Madam, despre depresie și cauzele acesteia: „Încrederea în bine și într-un final bun este foarte mică” (Interviu)

10:00

Echipa Republicii Moldova a obținut medalii de argint și bronz în cadrul Olimpiadei Internaționale a Megapolisurilor „The Olympiad of Metropolises is an International team Competition", ediția a VI-a. Concursul a fost organizat de Moscova, Rusia, on-line și s-a desfășurat în perioada 06-13 decembrie 2021. În cadrul competiției la cele patru discipline au participat peste 320 […]