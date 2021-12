Mai multe instituții au aplicat la Programul de îmbunătățire a învățământului superior finanțat de Banca Mondială

10:15

În jur de 25% din salariații din Moldova au o leafă de două ori mai mică decât salariul mediu pe economie. Astfel dacă în acest an salariul mediu va fi de 9,2 mii lei, atunci 25% din salariați sau 150 mii persoane vor primi un salariu mai mic decât 4,6 mii lei. Trebuie să menționăm aici că acest indicator scade an de an, cea ce înseamnă că ponderea celor cu salariu de două ori mai mic decât salariul mediu se reduce, fapt care bucură. Dacă acum 7-8 ani aproximativ 28% din angajați aveau un salariu mai mic decât jumătate din salariul mediu, acum ponderea lor s-a redus la 25%, menționează economistul Veacesalv Ioniță.