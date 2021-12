Angajații Căilor Ferate din Moldova rămîn din nou fără salarii

10:30

(Continuare. Începutul - la 14.12.2021)Publicăm partea a doua a articolului scriitorului și publicistului rus Victor Astahov despre libertatea de exprimare și independența mass-mediei mondiale.SurseleCartea Deborei Devis "Ecaterina cea Mare: Katharine Graham și imperiul ei Washington Post" (Katharine the Great: Katharine Graham and The Washington Post), despre care am vorbit în prima p