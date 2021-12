Stoianoglo nu va demisiona, dar are probe că Maia Sandu este implicată

08:10

Cercetătorul politic Dionis Cenușa identifică persoane ce promovează ”speculații, ca să justifice acțiunile Consiliului Procurorilor, influențat politic prin membrii guvernării, inclusiv proaspăt demisa ombudsman. ”Așadar, așa cum era de așteptat The post În timp ce Stoianoglo era sub arest la domiciliu, Sandu clădește statul de drept la forurile internaționale appeared first on Omniapres.