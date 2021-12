Concursul „Jurnaliștii împotriva dezinformării”. Termen extins până la 30 decembrie 2021

19:40

Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT, creat de Asociația Presei Independente (API) și FOJO Media Institute (Suedia) anunță ediția a doua a concursului de granturi mici pentru dezvoltarea capacităților tehnice ale instituțiilor mass-media regionale independente (ziare, TV/Radio, portaluri de știri). Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT este parte a Școlii de management și publicitate pentru mass-media regionale, lansată în anul 2019.Din Fondul de asistență tehnică și îmbunătățiri IT vor fi oferite până la 4 (patru) granturi mici de până la 2200 EURO fiecare, care vor putea fi solicitate de redacțiile instituțiilor mass-media regionale independente (ziare, TV/Radio, portaluri) din R. Moldova pentru următoarele scopuri: consultanță și asistență tehnică pentru îmbunătățiri IT (servicii de programare și dezvoltare IT, web design, aplicații pentru publicitate online, alte setări și îmbunătățiri tehnice); procurarea softurilor necesare; procurarea echipamentului necesar pentru consolidarea capacității tehnice (cu specificarea exactă a parametrilor tehnici).Granturile NU vor putea acoperi cheltuieli salariale pentru colaboratorii redacției, cheltuieli administrative și de coordonare, costurile de producție ale redacției.Concursul este deschis tuturor instituțiilor mass-media regionale independente, însă redacțiile care au participat la diferite etape ale Școlii de management și publicitate vor avea prioritate.Dosarul de participare la concurs va include următoarele documente obligatorii: Cererea de finanțare, completată în…