Contribuția Moldovei, în 2022, pentru a face parte din organizațiile internaționale. Către cine se vor duce cei mai mulți bani

Fundația Moldcell împlinește un an de activitate, un an în care a adunat proiecte cu și despre oameni. Este o platformă ce unește toate inițiativele și proiectele în domeniul responsabilității sociale și corporative ale companiei Moldcell. În doar un an, s-au lansat inițiative cu impact semnificativ asupra societății, iar toate acestea, pentru a face din Moldova un loc mai bun de trai.