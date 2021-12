Paradoxul tranziţiei spre verde: gazul scump reporneşte centralele pe cărbune poluante

11:50

Moldindconbank este, pentru al doilea an consecutiv, cea mai eficientă bancă din Republica Moldova la capitolul operațional. Acest lucru este confirmat de un studiu al prestigioasei reviste financiare internaționale The Banker. "Moldindconbank a obținut 6,17 puncte pentru eficiență operațională din 10 posibile, acesta fiind cel mai bun rezultat al instituțiilor financiare din Republica Moldova.