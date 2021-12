DOC/ Panourile solare și instalațiile eoliene vor putea fi instalate pe terenurile cu destinație agricolă

11:40

Un nor imens Arcus a apărut la orizont în metropola australiană Melbourne. Filmat din mai multe unghiuri, uriașul nor a traversat rapid regiunea, de parcă era o navă spațială care survola zona. Imaginile, devenite virale pe rețelele sociale, le-au adus aminte australienilor de filmul „Independence Day” din 1996, cu Will Smith. Norii Arcus, care se […] Articolul VIDEO. Un nor uriaș spectaculos a fost filmat în Australia. Imaginile fac înconjurul internetului apare prima dată în Ecopresa.