Medic despre impactul obezității asupra sarcinii și femeii gravide

Dana Rogoz a petrecut o vacanță de vis cu familia în Laponia. Anume în această călătorie, actrița și-a îndeplinit două din cele mai mari dorințe și a vizitat multe locuri de poveste. Încă mă uit peste fotografii și parcă nu îmi vine să cred că tot ce văd (ni) s-a întâmplat cu adevărat. Am dormit doar 3 nopți acolo, plus încă o noapte în aeroport în Helsinki, dar am trăit o mulțime de experiențe. Și pot spune că mi s-au împlinit două mari dorințe ale vieții: să îl întâlnesc pe Moș Crăciun la el a...