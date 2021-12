Incendiu într-un cămin al școlii profesionale polivalente din Cimișlia: 63 de elevi au fost evacuați de urgență din clădire

16:40

Sweaters & Sparkles by AZART – săptămâna ținutelor de Crăciun, la prima ediție oficială în Moldova! Sweaters & Sparkles by AZART – săptămâna ținutelor de Crăciun, la prima ediție oficială în Moldova! O nouă tradiție care vine cu un plus de dispoziție în pragul sărbătorilor de iarnă. Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu multă magie și nostalgia senzaţiilor din copilărie! Pentru a da picilor dar şi celor maturi un start emoțional al acestei perioade, lansăm o nouă tradiție – Sweaters & Sparkles –...