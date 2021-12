Transportul de pasageri şi mărfuri, în descreștere

14:50

Prepararea nutrețurilor combinate reprezintă un amestec complex, complet si omogen, de concentrate de diferite proveniențe (grăunte, boabe, reziduuri industriale, făinuri animale), la care se adaugă săruri minerale, vitamine, biostimulatori etc., in proporții prestabilita, in funcție de cerințele rasei, vârstei, etc. Nutrețurile combinate asigura: folosirea mai buna a resurselor furajere, potențarea si echilibrarea rațiilor, îmbunătățirea performantelor […] Articolul Cum să prepari nutrețuri combinate pentru tineretul bovin apare prima dată în AgroTV.