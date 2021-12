Grosu: Procesul de evaluare a activității procurorului general va continua, în pofida criticilor aduse de Comisia de la Veneția

10:20

Nicu Popescu a specificat avantajul și beneficiul Republicii Moldova în cadrul CSI. El a menționat că sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova beneficiază, din anumite puncte de vedere, The post Nicu Popescu: Cartea transnistreană este o chestie foarte teoretică. Este foarte ușor să stai pe Facebook și să joci cărți appeared first on Omniapres.