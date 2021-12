EXLUSIV / VIDEO / Ilan Șor surprins de moldoveni într-un restaurant din Israel

15:00

Până pe 31 decembrie, inclusiv, ansamblul rezidențial Eco House are ofertă specială pentru cei care doresc să se bucure de priveliștea spre pădure din propriul apartament și să locuiască într-un Complex Modern situat într-o zonă ecologică. Complexul dispune de o infrastructură dezvoltată, arhitectură modernă, planimetrii bine gândite și apartamente dotate în totalitate cu încălzire autonomă … Articolul VIDEO // Începe un an nou, într-o casă nouă. Eco House: Cea mai bună ofertă din acest an apare prima dată în Punctul pe i.