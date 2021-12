Partidele din Olanda s-au pus de acord să formeze un guvern, la 9 luni de la alegeri

08:40

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, spune că în Republica Moldova se impune consolidarea stângii politice. Potrivit fostului președinte al țării, partidele de stânga ar trebui să dea dovadă de unitate și să elaboreze proiecte sociale comune. Voronin spune că una dintre formațiunile cu care ar accepta să pactizeze este Partidul Dezvoltării... The post Vladimir Voronin vrea fuzionarea forțelor de stânga: primul partid real este cel al lui Chicu appeared first on Portal de știri.