Ion Chicu: După cum anticipam...Maia Sandu, deja nici Europa nu mai crede minciunilor voastre

15:50

Fostul deputat al Platformei Alexandr Slusari spune că a știut despre negocierile pe la spatele formațiunii cu Țîcu și nu doar. Afirmația vine după ce ieri, liderul PUN, Octavian Țîcu, a declarat că acum 3 ani lidera de atunci a PAS, Maia Sandu, i-ar fi propus o funcție în PAS și să candideze la Primărie împotriva lui Andrei Năstase. „„Recunoștința" doamnei Sandu noi am simțit-o în 2018. De negocierile pe la spatele nostru cu Țîcu (și nu doar cu el) am știut. Am discutat problema, tradițional, colegial. Am decis că cauza este mai importantă și trebuie să mergem uniți înainte”, a scris acesta pe Facebook.