ANSP anunță despre realizarea primelor secvențieri ale virusului SARS-CoV-2 în R.Moldova

Papa Francisc a cerut duminica aceasta ca tensiunile din Ucraina să fie soluţionate de comunitatea internaţională prin dialog şi nu prin intermediul armelor şi a deplâns faptul că în acest an s-au produs mai multe arme decât în trecut, transmite EFE, citată de Agerpres. "Mă doare mult ultima statistică pe care am citit-o: în acest an s-au fabricat mai multe arme decât în trecut. Nu armele sunt calea. Fie ca de acest Crăciun Domnul să aducă pacea în Ucraina", a afirmat Suveranul Pontif. • Declar...