„Dune”, „Coda” și „West Side Story”, printre filmele nominalizate la Globurile de Aur

''Dune'', ''Coda'', ''Belfast'', ''King Richard'' și ''The Power of the Dog'' vor candida la Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 79-a ediție a premiilor, care nu va fi transmisă la televiziune, după boicotul impus de marile studiouri de la Hollywood, relatează luni EFE, potrivit Agerpres.

