35 de milioane de euro pentru a accelera furnizarea de vaccinuri COVID-19 către Parteneriatul Estic

„Cele șase sute de zile ale sejurului chinez s-au încheiat la fel de brusc cum au început. Noi ne-am întors din China, am plecat în America, am revenit din America, ne-am continuat viața. Iar într-o zi, mi s-a făcut dor de China și am început să scriu această carte”, scrie despre acest volum autoarea Tatiana Ciocoi. Aflăm când se lansează și deschidem parantezele despre autoarea care a îndrăznit să scrie despre cea mai populată țară din lume.