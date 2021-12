Cum alegeți cele mai bune ghirlande fără riscuri de a declanșa incendiu în propria casă

18:45

Echipa Republicii Moldova a obținut medalii de argint și bronz în cadrul Olimpiadei Internaționale a Megapolisurilor „The Olympiad of Metropolises is an International team Competition", ediția a VI-a.