Fiul interpretului Ion Paladi a lansat colindul „Am plecat să colindăm”, acompaniat de „Lăutarii” (Video)

În fiecare an institul Pantone decide care va fi culoarea anului. Iată că acum câteva minute am aflat ce culoarea o vom vedea destul de des în noul an. Este o nuanță de albastru, mai exact very peri. Institutul de Culoarea Pantone o descrie ca fiind „cea mai caldă și veselă dintre toate nuanțele de albastru, introduce un amestec de noutate, încurajează inventivitatea și creativitatea.” Laurie Pressman, vicepreședintele Institutului de Culoare […] Articolul A fost anunțată principala culoare a anului 2022 apare prima dată în ea.md.