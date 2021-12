Laboratorul ANSP a efectuat prima secvențiere a virusului COVID-19 în Moldova. Probele investigate au arătat prezența variantei Delta

17:00

În fiecare an, Asociația Obștească The Moldova Project (TMP) asociază sărbătorile de iarnă cu Dăruirea, pentru ca sute de copii vulnerabili să le poată asocia cu Fericirea. Astfel, în parteneriat cu Kaufland Moldova, anunțăm lansarea campaniei de iarnă „Să fii Moș Crăciun e Simplu” care are drept scop să cultive altruismul și dorința de implicare socială. Articolul „Să fii Moș Crăciun e Simplu”. Implică-te și dăruiește zâmbete celor peste 100 de familii social-vulnerabile apare prima dată în #diez.