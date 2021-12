Cine nu are BMW, face drift cu căruța / VIDEO

12:00

De la începutul acestui an, numărul capetelor de bovine a scăzut cu circa 9 la sută, al porcinelor cu peste 5 la sută și al ovinelor și caprinelor până la aproape 7%. Chiar și așa, consumul de carne per cap de locuitor este aproape asigurat de producția autohtonă. ”Noi ne aprovizionăm cu carne din țară […] Articolul Sectorul zootehnic are nevoie de susținere de la stat apare prima dată în AgroTV.