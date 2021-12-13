HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 11.12.2021

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Республика Молдова оказалась в руках лживых и некомпетентных людей, жаждущих власти и не способных руководить. Они издеваются над верховенством закона, играют жизнями и здоровьем граждан, разрушают экономику и даже то немногое оставшееся, что было сделано до них. А вина за катастрофическое положение дел лежит, в первую очередь, на главе государства. С такими заявлениями выступил председатель партии "ШОР" Илан Шор по прошествии года со дня избрания Майи Санду на должность президента страны. Сообщение Илан Шор: Вина за катастрофическое положение дел в стране лежит на Майе Санду. Она обманула ожидания людей | VIDEO появились сначала на TV6.