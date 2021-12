Un tânăr este cercetat de poliție, după ce a fost prins la frontieră cu un pachețel cu substanță vegetală

11:50

Un depozit Amazon plin cu muncitori s-a prăbușit Un depozit Amazon din Statele Unite plin cu muncitori s-a prăbușit după ce prin apropiere a trecut o tornadă. Incidentul s-a petrecut în această dimineață într-o suburbie a orașului Saint Louis. În clădire erau între 50 și 100 de oameni, care lucrau pe tura de noapte. Poliția și pompierii cred că sunt mai multe victime, dar până acum, nu se știe un număr exact. Close up look at damaged Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, just outside of St...