Un caz de deces, înregistrat în rândul persoanelor private de libertate. Ce s-a mai depistat în urma controalelor

Diaconul Ghenadie Valuța, cel care în vara anului 2019 a legat un câine de mașină și l-a târât fără nici o milă pe asfalt și care a fost dat afară de Mitropolia Moldovei, a ieșit miercuri, 8 decembrie în fața presei cu mai multe clarificări pe marginea ordinului Mitropoliei. Valuța cere mitropolitului Vladimir să anuleze […]