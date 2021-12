(video) Olandezul de 24 de ani Max Verstappen este în premieră campion mondial de Formula 1

14:00

Începând cu acest an, structura examenelor de bacalaureat va fi una diferită. Astfel, clasele absolvente din acest an vor fi prima promoție care va susține BAC-ul conform noilor programe pentru examenul național. Articolul Fără subiectul gramatică la BAC! Examenele pentru clasa a XII-a se schimbă începând cu acest an apare prima dată în #diez.