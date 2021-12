VIDEO/ ÎNGROZITOR! Salvatorii încearcă să scoată toboșarul mort din autoturismul accidentat

08:00

Sfantul Spiridon al Trimitundei a trait in secolul al IV-lea. S-a nascut in jurul anului 270, in Aski, Cipru, si a fost pastor de oi. Dupa moarte sotiei sale, alege sa duca o viata ascetica. Ajunge episcopul Trimitundei, o cetate din apropierea orasului Pafos. Participa la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. Sfantul Spiridon a trecut la cele vesnice pe 12 decembrie 348, in Cipru.