Australia reduce intervalul de administrare a dozei booster la 5 luni

17:10

Şcoala de sport din oraşul Nisporeni a fost gazda celei de a doua ediţie a Cupei Republicane de Gimnastică pe Trambulină, desfăşurat în memoria Anei Ranga, Campioana Republicii Moldova la Săritul pe Trambulină, originară din Nisporeni. Antrenorul sportivilor din oraşul Nisporeni a menţionat că acesta are cu ce se mândri,... The post Orașul Nisporeni, gazda unei competiții republicane la gimnastică pe trambulină appeared first on Portal de știri.