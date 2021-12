România, sub Cod portocaliu de ninsori. Călătorii sunt avertizați să amâne deplasările în Serbia

România a intrat sub Cod galben de ninsori. În 12 județe se așteaptă precipitații abundente, iar călătorii au fost avertizați că trebuie să evite și țara vecină – Serbia, unde alerta are grad roșu. Agenția Națională Meteorologică de peste Prut a emis informarea, iar avertizarea privind schimbarea vremii a intrat în vigoare sâmbătă, la ora … Articolul România, sub Cod portocaliu de ninsori. Călătorii sunt avertizați să amâne deplasările în Serbia apare prima dată în ZUGO.

