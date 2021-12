10 ani fără Leonida Lari

Scriitoarea Leonida Lari, fost deputat PRM, a murit pe 11 decembrie, 2011. Ea a avut trei mandate de deputat in Parlamentul Romaniei, intrand pe listele Partidului Romania Mare in 1996, 2000 si 2004. Ulterior, in 2005, a demisionat din PRM, motivand ca prefera “libertatea de a gandi si de a actiona” si “un limbajul civilizat chiar […]

