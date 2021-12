Președinția își deschide ușile pentru doritorii de a face o fotografie lângă Pomul de Crăciun instalat în instituție. Care este programul vizitelor

15:00

Tot mai mulți tineri din Moldova aspiră la o carieră în IT, însă odată cu trecerea timpului, acest lucru pare tot mai greu și mai greu de realizat, motivul principal fiind lipsa educației adaptate noilor timpuri. Marcel Sobieski, care este antreprenor IT și fondator Mobiteam, susține în cea mai nouă ediție a podcastului „Mai Departe” cu Artur Gurău că viitorii antreprenori duc lipsă de modele pe care le-ar putea urma, dar și de educație aprofundată în domeniul pe care l-au ales. Articolul (podcast) Antreprenor IT: „La noi lipsește etica în afaceri, oamenii trebuie educați la universitate. Avem nevoie de role models” apare prima dată în #diez.