S-ar fi vaccinat de 10 ori într-o zi. Un bărbat, bănuit că ar fi primit bani ca să își administreze serul în locul altor persoane

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi noile prețuri maxime de comercializare pentru litrul de motorină și benzină în Republica Moldova ce vor intra în vigoare de sâmbătă, 11 decembrie. Astfel, benzina A95 va costa cel mult 19 lei și 98 de bani per litru (cu 6 bani mai puțin decât ieri).