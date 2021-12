Doar în sectorul Botanica! Adresele unde se vor afla sâmbătă, 11 decembrie, punctele mobile de vaccinare

10:50

Kathryn C este bine cunoscută în mediul online, pe instagram unde are peste 120 de mii de urmăritori și TikTok, cu peste 140 de mii de fani. Recent, și-a lansat prima piesă în colaborare cu Niko, un interpret din Rusia. În 23 de ore, videoclipul cuceritor a adunat peste opt mii de vizualizări. Piesa se […] Articolul VIDEO După ce a cucerit instagramul, debutează și în muzică. Moldoveanca Kathryn C lansează o piesă fierbinte apare prima dată în Realitatea.md.