Termenul de 15 zile pentru oferirea informației presei este unul exagerat, masă rotundă

15:50

Nivelul de corupție în Republica Moldova este destul de mare și, an de an, nu scade. „Există un mecanism de corupție foarte bine pus la punct de anumite grupări, mecanism care nu dă rabat. Indiferent ce se întâmplă, nu cade nicio piuliță, pentru că este dirijat din umbră, de anumite grupuri de interese, care se perindă pe la putere”. Astfel a caracterizat pentru IPN situația din domeniul luptei cu corupția Cornelia Cozonac, expertă anticorupție. As