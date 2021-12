Ce impact are noul preț la gaze asupra economiei?

16:20

Numărul jurnaliștilor arestați în lume a atins un nou record în 2021, care a fost un an în mod special sumbru pentru apărărtorii libertății presei, se spune într-un raport al organizației Committee to Protect Journalists (CPJ) dat publicității în 9 decembrie. Potrivit documentului citat, numpărul jurnaliștilor închiși pentrumunca lor a ajuns în 2021 la 293, față de 280 în 2020. Este al șaselea an consecutiv în care Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor înregistrează cel puțin 250 de ziariști...