Diplomatul Victor Chirilă consideră că fără ajutorul statului român, Republica Moldova nu poate evolua

Avocatul Poporului Natalia Moloșag a anunțat că astăzi a depus cerere de demisie. Cererea a fost transmisă Parlamentului Republicii Moldova, comunică MOLDPRES. Natalia Moloșag a fost numită la 23 septembrie curent de către Legislativ în funcția de Avocat al Poporului, pentru un mandat de șapte ani. Aceasta este licențiată în drept și a activat în ...