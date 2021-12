Preîntâmpinăm intoxicațiile alimentare în perioada sărbătorilor de iarnă

21:50

Suzeta ar putea părea „o soluție magică” pentru cei mici: ușor și rapidă în utilizare. Mai ales că pentru mulți bebeluși aceasta asigură confort și pune punct lacrimilor. Nu putem nega că suzetele pot liniști copiii, mai ales dacă aceștia simt mare nevoie de a suge. Dar există și anumite aspecte pe care merită să le cunoaștem înainte ca să dăm unui copil suzeta. Merită să dați copilului suzeta? Da, cu siguranță puteți încerca să dați suzeta copilului. Dacă cel mic este agitat și are nevoie să fie ajutat așa încât să adoarmă mai ușor, suzeta îl poate liniști. La fel, aceasta îi poate distrage atenția în diferite situații, cum ar fi vizita la medic sau zborul cu avionul. De altă parte, unii copii nu manifestă niciun interes pentru suzete, mai ales dacă formează deprinderea de a-și suge degetele. Și suzetele au anumite neajunsuri. Din acest motiv, merită să cântăriți atât aspectele negative, cât și cele pozitive ca să luați cea mai potrivită decizie pentru copilul dvs. Când trebuie să dați suzeta copilului? Cel mai indicat este să vă asigurați că copilul dvs s-a obișnuit să se alimenteze la piept, mai aproape de 3-4 săptămâni, înainte ca să-l deprindeți cu suzeta. Aceasta deoarece mecanismul de sugere în cazul alimentației la piept se deosebește de utilizarea suzetei. Avantajele și dezavantajele suzetei ce trebuie luate în calcul: Suzeta ar putea salva viața bebelușului. Mai exact, cercetările constată o legătură între utilizarea suzetei și reducerea riscului sindromului de moarte subită a sugarului. Explicația ar fi că, atunci când bebelușul suge o suzetă, există mai multe spații pentru pătrunderea aerului, atât în jurul gurii, cât și prin nas. Astfel, este asigurat aportul de oxigen. Suzeta este la îndemâna ta. Acesta poate fi un plus atunci când nimic altceva nu-l poate liniști pe copil. În plus, spre deosebire de degetul mare (care este în controlul bebelușului), părintele decide când este timpul ca cel mic să renunțe la suzetă. Că micuțul va opune rezistență este o altă problemă. În plus cercetările au demonstrat că e mult mai dificil să-l faci pe copil să renunțe să sugă degetul, decât să renunțe la suzetă. În unele situații, suzeta poate fi necesară pentru distragerea atenției. E o metodă simplă de a vă calma copilul dacă suferă de zgomot în urechi în timpul unui zbor sau dacă sunteți într-o vizită la medic. Și într-adevăr, mulți dintre părinți apelează la aceasta metodă ca să-și liniștească copilul care plânge. Neajunsurile suzetei: Copilul poate dezvolta dependență de suzetă. Ulterior, poate deveni dificil să scăpați de această deprindere. Și pentru părinți poate fi o deprindere nu prea bună. Dacă tindeți să dați suzeta copilului la primul moft, atunci puteți scăpa din vedere adevărata cauză ce-l supără pe cel mic, cum ar fi: durerile de burtă, disconfortul de la scutece, ș.a. Într-un final, copilul devine liniștit doar dacă are ceva în gură și nu se poate liniști prin alte metode. Suzeta poate fi cauză pentru nopți albe pentru toată familia. Bebelușul care adoarme regulat cu suzeta în gură, va întâmpina dificultate să adoarmă fără aceasta. Or atunci când o pierde în timpul nopții, cel mic va deveni neliniștit așteptând să i se dea din nou. Totuși, acesta este un neajuns mai mic în comparație cu avantajul privind somnul sigur și liniștit. Suzetele pot crește riscul de infecții ale urechii. Dar acest lucru nu este cauză înainte de 6 luni, când riscul de infecții ale urechii este cel mai scăzut. Alăptarea la piept și suzetele Până în prezent nu există dovezi care ar demonstra că bebelușul poate confunda suzetele cu pieptul mamei. Dar pentru orice eventualitate, cel mai bine este să așteptați până când copilul atinge vârsta de 3 săptămâni sau o lună. Aceasta pentru că volumul de lapte consumat depinde de timpul petrecut la piept. Iar mai mult timp cu suzeta în gură ar putea însemna mai puțin timp la piept și reducerea interesului celui mic. Tipuri de suzete Există o mulțime de suzete ce diferă după model și dimensiuni. La fel, diferă și preferințele bebelușilor. Prin urmare, părinții ar trebui să fie pregătiți să se adapteze preferințelor celui mic. Iar odată ce identificați modelul potrivit nu ezitați să „vă înarmați” cu câteva unități ca să le aveți mereu la îndemână. Iată elementele de bază pe care trebuie să le luați în considerare atunci când cumpărați o suzetă: Forma mamelonului: Suzetele de formă standard au mamelon drept, alungit. Suzetele ortodontice au vârful rotunjit și fundul plat. Capetele în formă de cireașă au formă de bilă spre capăt. Latex vs. silicon: Puteți opta pentru silicon așa cum est mai rezistent, nu reține mirosurile și pot fi prelucrate fără grijă de deteriorare. Latexul, deși este mai moale și mai flexibil, se deteriorează mai repede și poate fi mărunțit de copil cu dinții. În plus, bebelușii pot fi sensibili sau alergici la latex. Partea din plastic: Unele suzete pot fi compuse dintr-o singură bucată, fiind realizate în întregime din latex. Majoritatea, însă, au o parte din plastic (care ar trebui să aibă întotdeauna orificii de aerisire), din diferite culori sau transparente, cu diferite forme - fluture, oval, rotund. Unele părți din plastic se curbează spre gură, altele sunt plate. Ceea ce este important e să vă asigurați că partea decorativă a suzetei e suficient de mare ca copilul să nu o poată băga în gură. Inele vs. butoni: Unele suzete au inele pe spate, în timp ce altele au butoni. Mânerele cu inele sunt mai ușor de luat, în timp ce mânerele cu butoane sunt mai ușor de apucat pentru bebeluș. Unele suzete au și capac care se închide automat dacă suzeta este scăpată. Alte capace cu fixare se utilizează ca suzetele să rămână curate. Atenție! Aceste capace trebuie ținute departe de copil așa cum pot fi un pericol de sufocare. Dăunează suzeta sănătății dinților? Suzeta poate deveni cu adevărat o problemă pentru sănătatea dinților la copil doar atunci când copilul crește, când există o infecție a urechii, când dinții sunt aliniați incorect și există deformări a cerului gurii. Aceasta mai ales când copilul depinde de suzetă la vârsta de peste 2 ani. Cele mai frecvente efecte nedorite la copiii mai mari este mușcătura anterioară deschisă sau spațiu între dinții frontali superiori și inferiori. De asemenea există riscul de constricție a maxilarului - dinți înghesuiți sau proeminenți. Prin urmare, cel mai recomandat este să dezvățați copilul de suzetă până la vârsta de 2 ani. Sfaturi de utilizarea a suzetei în siguranță Dați bebelușului o suzetă când îl culcați în pătuț, dar nu insistați să i-o dați după ce adoarme. Nu atașați niciodată o suzetă de pătuț și cărucior. Evitați să atârnați pe panglică suzeta de gâtul sau mâna copilului. În astfel de caz apare riscul de asfixiere. Clamele și legăturile scurte pentru suzete trebuie folosite când copilul nu doarme. Nu folosiți suzete cu decorațiuni atașate. Deși acestea pot fi drăguțe, la fel pot cădea și pot fi un pericol de sufocare. Prelucrați suzeta cel puțin o dată în zi cu apă fierbinte. Schimbați-le regulat. Nu înmuiați suzeta în substanțe dulci ca zahărul sau mierea. Acestea sunt interzise copiilor sub 1 an fiind dăunătoare pentru gingiile bebelușului și pentru dinții în curs de dezvoltare. Asigurați-vă că copilului nu îi este foame înainte de a-i da suzeta. Aceasta nu trebuie folosită va să amânați sau să înlocuiți masa. Nu folosiți niciodată tetine pentru biberon pe post de suzetă. Este posibil ca mamelonul să se desprindă de inel, ceea ce ar putea fi pericol de sufocare. Concluzie: Din momentul în care începeți să folosiți o suzetă pentru copilul dvs, gândiți-vă la cum o să-l convingeți ulterior să renunțe la ea până ca cel mic să împlinească vârsta de 2 ani. Folosiți suzeta moderat. Dacă aceasta funcționează și îl face pe copil să se liniștească, o puteți folosi când îl adormiți, dar și când bebelușul este agitat. Dar nu o utilizați în exces mai cu seamă dacă din cauza acesteia se reduce timpul de alimentație și comunicare. Sănătate Să Aveți! Cuvinte cheie: suzetă sugar bebelus Sursa foto: www.totuldespremame.ro Sursa: www.whattoexpect.com