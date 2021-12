Descărcați versiunea electronică a „Ghidului bucatelor tradiţionale din raionul Soroca”!

11:40

PREZENTARE Primul stat indian cu o politica de start-up, politica aerospatiala. Autorizari tip fereastra unica ce acopera 10 state. 80% dintre firmele IT au operatiuni in Karnataka. Exporturi in valoare de 17.4 miliarde USD in perioada 2018-19. Declarat "Cel mai bun loc pentru a trai si a lucra de catre expatriati" de catre Mercer. 256 […]