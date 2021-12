Un adolescent din Dondușeni a furat o mașină dintr-o gospodărie și s-a izbit într-un copac

17:10

Șeful suspendat al PG, Alexandr Stoianoglo, eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar Șeful suspendat al PG, Alexandr Stoianoglo, a fost eliberat din arest la domiciliu și a fost plasat sub control judiciar. Curtea de Apel Chișinău a decis schimbarea măsurii preventive și plasarea acestuia sub control judiciar începând de astăzi, 9 decembrie. Informația a fost confirmată pentru Jurnal.md de către procurora responsabilă de comunicarea cu mass-media a Procuraturii Generale, Ma...